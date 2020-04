Zacoalco se protege tras aumento de visitantes locales y de EU

Zacoalco, Jalisco.- Desde hoy el municipio de Zacoalco, Jalisco, ha implentado dos acciones a favor del cuidado de la salud de sus habitantes: instalación de filtros sanitarios que eviten el ingreso de visitantes de la región y de Estados Unidos posiblemente contagiadas de COVID-19 y la entrega de despensas y artículos de higiene personal para quienes viven en zonas marginadas.

El alcalde, Javier Jiménez Álvarez, anunció esta tarde que la desición de instalar cinco filtros sanitarios para ingresar (principalmente a la cabecera municipal) han surgido a raíz de una creciente llegada de paisanos procedentes de la Unión Americana y de vecinos de otros municipios que buscan los servicios bancarios que en Zacoalco de Torres se ofreden.

Cinco filtros sanitarios son los que desde las 7:00 horas de este 15 de abril estarán revisando que cada uno de los visitantes a Zacoalco de Torres cuente con las medidas preventivas para evitar contagios de Coronavirus, tales como guantes, cubrebocas y gel antibacteríal. Asimismo, personal médico estará realizando pruebas de temperatura para evitar que personas que presenten síntomas propios del virus SARS-CoV-2 entren a la comunidad.

De momento, los filtros sanitarios han sido instalados en las principales vías de acceso a la comunidad, como las calles Ruben Ramirez Flores, Abasolo, Ramon corona, Prolongación Madero (Rastro) y Francisco Villa de Zacoalco de Torres.

"Hay empresas, y doy sus nombres, como: Bimbo, Pepsi Cola y Coca Cola que con tristeza no le están poniendo a sus trabajadores las herramientas de sanitización, no traen guantes, tapabocas y no traen tampoco gel y se les está devolviendo para que vayan y compren su material y puedan infresal al pueblo, porque es gente que está viniendo de otros municipios"