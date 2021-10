Zoé, chica atacada con ácido en Guadalajara, Jalisco, pide ayuda para pagar medicamentos

Guadalajara, Jalisco. - El sufrimiento de Zoé, la chica transgénero agredida con ácido en Guadalajara, Jalisco, aún no termina, pues tendrá que volver a ser operada por lo que además de seguir delicada de salud, ahora se suma la falta de recursos económicos para su recuperación.

De acuerdo con el colectivo promotor de los derechos Lésbico-Gay-Bisexual-Transgénero-Transexual-Intersexual (LGBTTI+), Unión Diversa de Jalisco (UDJ), la mujer agredida en días pasados continúa hospitalizada por la gravedad de las quemaduras,

Asimismo, se dio a conocer a través del colectivo de derechos humanos, que los familiares ni la víctima han recibido apoyo por parte de alguna instancia de gobierno, de ninguna manera, mucho menos económica, por lo que se solicita apoyo de la ciudadanía para el costeo de su recuperación.

Fue en un comunicado como se explicó que la chica agredida por un desconocido en el centro de Guadalajara, Jalisco, necesita comprar medicamentos y pomadas para recuperar las partes de su cuerpo que tiene quemadas, por elloes necesario el apoyo de las personas.

El número que se compartió fue 4152 3137 9328 6902 de BBVA (antes Bancomer), a nombre de Johana Rodríguez, donde cualquier aportación que consideren será bienvenida, pues ayudará a Zoé a recuperarse.

Cabe señalar que esta semana la chica fue agredida por una persona mientras se encontraba frente al hotel donde vive y trabaja, Zoé se acercó al sujeto para ofrecerle sus servicios sexuales y sin mediar palabra, le agredió aventándole el ácido hasta el momento no indentificado.

Asimismo la joven sufrió discriminación y revictimización, pues en primer lugar el hospital que se encuentra a dos cuadras de donde sucedieron los hechos, se negó atenderla, aunque ella pedía ayuda, limitándose sólo a verla.

Una vez atendida por la Cruz Verde, la Fiscalía General del Estado no le dio acompañamiento para levantar su denuncia y ella seguía creyendo que por no reconocer a su agresor no podía levantar una denuncia.