Discuten regidores zapopanos por reglamento sobre el comercio

Agencia Reforma/Guadalajara .-Después de dos años y medio en el tintero, el Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de Zapopan vio la luz... aunque no del todo, riñen regidores en sesión.

Por lo que consideraron un "madruguete" ante supuestas modificaciones de último minuto, la fracción del PRI votó en contra del nuevo bando para regular la actividad comercial en la ex Villa Maicera.

El coordinador Salvador Rizo denunció que se hicieron cambios de fondo, sin discusión oportuna, como la apertura inmediata y variación de giros sin controles de Protección Civil -aunque estos operen gas LP-, así como diferentes horarios de funcionamiento para negocios.

"Son muchos detalles y fueron tercos en votarlo (...), hay un interés y urgencia de aprobarlo, pero en realidad no puede iniciar sus efectos porque está correlacionado con otro dictamen", expresó el edil tricolor, rechazando que su negativa persiga un fin electoral.

El promotor de la iniciativa, el regidor de MC Esteban Estrada, señaló que los representantes de Oposición pretenden bloquear el nuevo marco legal, pese a que fueron considerados en más de dos años de trabajos y mesas de discusión para crear un instrumento jurídico que será ejemplo para la zona metropolitana.

"El documento tiene un aval social fuerte del sector productivo, las cámaras empresariales y tomando en cuenta todas las necesidades e impulso a micro y pequeñas empresas", expresó.

"Es un cuento del PRI, no hubo sorpresa, simplemente no lo revisaron porque no les convenía y que bajo ninguna circunstancia querían que se aprobara para que no lo pudiéramos usar electoralmente y le pusieron candados, pero no era un tema de cerrar un ciclo".

Finalmente se votó la versión aprobada por unanimidad en comisiones edilicias el 28 de enero y se avaló por mayoría, con tres votos en contra del PRI, uno de Morena y una abstención independiente.

No obstante, el Reglamento no entrará en vigor debido a un artículo transitorio que impide su entrada en vigor hasta que se reforme el Reglamento de Tianguis y Mercados de Zapopan.

