Asesinan a hombre en su Porsche de lujo en Guadalajara

Guadalajara.- Poco antes del medio día un sujeto de aproximadamente 30 años quedó asesinado al interior de su auto un lujoso Porche en color gris.

Se presume que el hombre del que no se dieron datos de identificación, habría sido baleado mientras conducía por la calle General San Martín y Vidrio en la colonia Obrera de Guadalajara, fue agredido de forma directa, este condujo varias cuadras hasta quedar sobre Av. Chapultepec donde quedó sin vida.

Foto:EFE

Los elementos de seguridad recibieron el reporte por parte de unos testigos, al arribar constataron el hecho y solicitaron el servicio de paramédicos quienes confirmaron la falta de signos vitales. Peritos forenses fueron los encargados de retirar el cuerpo y recoger las primeras evidencias, el vidrio del lado del conductor estaba quebrado, casquillos fueron encontrados al interior y fuera del vehículo.

Foto:Con Seguridad Jalisco

El área fue acordonada, hasta el momento no se encuentra nadie detenido sobre el incidente, familiares del occiso llegaron de manera inmediata, se presume pudiera ser vecino de la zona, a pesar de ser una de las zonas con constante vigilancia en esta ocasión no se encontraban elementos cerca como lo señala el portal El Occidental el camión de policía que siempre se encontraba en reparación, no se vigilaba el punto.