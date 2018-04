Este era Juan Miguel, el joven sacerdote asesinado en Jalisco

Jalisco.- En medio de aplausos, llantos y rezos fue despedido el cuerpo del padre vicario Juan Miguel, luego de haber sido asesinado a balazos en la Parroquia San Pío de Pietrelcina, en la Colonia Hacienda Santa Fe en Tlajomulco, Jalisco.

Foto:Prensa Arzobispado de Guadalajara

Juan Miguel, nació el 27 de mayo de 1985, en El Salvador, Jalisco. Perteneció a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en El Salvador, Jalisco, el 15 de mayo de 2016, recibió el Orden Sacerdotal de manos del Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, junto con 30 compañeros Diáconos, que ese día fueron ungidos como sacerdotes. Ese mismo día fue nombrado Vicario Parroquial de San Antonio de Padua, en Tlajumulco de Zúñiga. El lema que escogió para iniciar su ministerio pastoral fue: “Señor, me has mirado con Misericordia y me has elegido”.

Su segundo destino fue la Parroquia de San Pío de Pieltrecina, Hacienda de Santa Fe, también en Tlajomulco. Antes de cumplir el año en la comunidad, le fue arrebatada la vida.

Foto:Prensa Arzobispado de Guadalajara

A las afueras del templo ubicado en la Calle Josemaría Escrivá, al cruce Bulevar Santa Fe, se conglomeraron decenas de feligreses, desde padres con niños, hasta adolescentes y ancianos, quienes mostraban tristeza e incertidumbre ante el hecho.

Debajo de un árbol también se formó una rueda en la que creyentes se tomaron de las manos y entonaron avemarías mientras recordaban al padre.

"Era muy simpático y se llevaba bien con los jóvenes", contó una catequista al referirse.

Simultáneamente peritos trabajaban en el levantamiento de los indicios y del cuerpo en la notaría de la iglesia, donde fue atacado el vicario alrededor de las 17:30 horas.

Según testigos, habrían sido dos personas los responsables, quienes llegaron a preguntar por Contreras García para luego dispararle; presentaba dos impactos en cráneo y uno en pecho, aseguraron gendarmes.

"¿Es cierto que tienen las placas y los están buscando (a los agresores)?", preguntó consternada una mujer.

Por su parte, Carlos Burguete, Comisario de Tlajomulco, informó que la Policía Municipal junto con la Fiscalía habían comenzado un operativo para hallar a los causantes, quienes huyeron en un Tsuru azul con placas JKR-1571.

Foto:Con Seguridad Jalisco

Una catequista contó que Juan Miguel Contreras tenía 32 años, había llegado a la parroquia en agosto del año pasado y provenía de una localidad denominada El Salvador, aunque no especificaron de qué municipio.

Un seminarista agregó que el fallecido tenía dos años de su ordenamiento como sacerdote y que el domingo pasado había regresado a la iglesia luego de un retiro en el que realizó ejercicios espirituales y de reflexión junto con sus compañeros.

Por otra parte, una mujer contó que Contreras solía estar desde las 17:00 hasta las 18:00 para atender a quien quisiera confesarse, un consejo o simplemente platicar, mientras que ella y sus compañeras daban catecismo a los niños a las 19:00 horas.

El Arzobispado de Guadalajara emitió un comunicado en el que además de solicitar el esclarecimiento de los hechos a las autoridades estatales y municipales, realizó un llamado para que quienes cometen este tipo de actos recapaciten en el daño que generan.

“Él fue un Padre muy dedicado, alegre; era un Padre joven, por lo tanto, le gusta mucho trabajar con niños. Le gustaba el deporte y jugaba con los niños al fútbol”, dijo María Inés Tadeo, catequista de la comunidad.

Con este caso suman al menos tres sacerdotes asesinados en Jalisco desde 1999, de acuerdo con registros periodísticos.

Fiscalía investiga el caso

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, al sacerdote de apenas 32 años de edad y casi dos años de ordenado, le fue arrebatada la vida la tarde del viernes 20 abril de 2018 en la sacristía de la parroquia, donde se encontraba antes de celebrar la Misa. Fue cuando dos sujetos entraron al lugar y agredieron directamente al consagrado con un arma de fuego en reiteradas ocasiones.