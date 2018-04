Pide Cardenal justicia por sacerdote asesinado

Guadalajara.- El Arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, informó este domingo que no hay avances significativos en la investigación por parte de la Fiscalía General de Jalisco, sobre el asesinato de un sacerdote en Tlajomulco de Zúñiga.

Detalló que la última noticia que le notificó la dependencia estatal fue la supuesta identificación de uno de los dos agresores a los que se refirieron los testigos.

Tienen identificada una persona, pero no la tienen ubicada, es decir no la han aprehendido, no se sabe quién es, afirmó.