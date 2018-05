Invitan en Jalisco a donar lecha materna 

Jalisco.- El año pasado, cada mes ingresaron por donación al Hospital Materno Infantil 'Esperanza López Mateos', 40 litros de leche materna, pero esta cifra no es suficiente para alimentar a los bebés prematuros que nacen en el nosocomio.

Durante todo el 2017 se vieron beneficiados con leche materna segura 208 bebés.

Ante la situación, la coordinadora del Banco de Leche Humana del Hospital, Berenice Paniagua Ramírez, invita a las madres que tengan excedente de leche o que deseen apoyar a los bebés que la necesitan, a que expresen su deseo de donar para iniciar con el proceso.

Foto:EFE

"Una mamá puede donar leche si no está tomando medicamento que sea incompatible con la lactancia, si no usa drogas, consume alcohol o tabaco, si tiene excedente de leche y si no está enferma.

"Nos pueden contactar a través de Facebook o correo electrónico, podemos agendar una visita domiciliaria para hacerle una serie de preguntas para llenar una historia clínica y saber si la mamá puede ser candidata a donación, también se le realizan pruebas serológicas, VIH", detalló la coordinadora.

Foto:Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos

Los objetivos principales del Banco de Leche, son promover, proteger y apoyar la lactancia materna; además este banco se encarga también de recolectar, procesar, distribuir y pasteurizar la leche para bebés hospitalizados, sobre todo prematuros y de bajo peso.

En México existen 21 Bancos de Leche Humana, y desde junio del 2015 Jalisco cuenta con uno en 'La Máter'.



Foto:Pixabay



La leche humana se reconoce como el estándar de oro de la alimentación infantil, debido a sus componentes nutricionales y biológicos.

Entre los beneficios de la leche humana, se encuentran: disminución del riesgo a infecciones en los recién nacidos prematuros; así como apoyar el desarrollo neurológico, cognitivo y visual del bebé.