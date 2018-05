Hijo: mientras no te encuentre, te seguiré buscando... 

Guadalajara, Jalisco.- Cientos de listones verdes con el nombre y fecha de las personas desaparecidas pendieron de un costado del Parque de la Revolución este mediodía, en un acto de denuncia realizado por las madres que luchan por la localización de sus hijos en Jalisco.

Foto:Agencia Reforma

A un costado del monumento a Venustiano Carranza, familiares y miembros del colectivo Por Amor a Ellxs también colocaron mantas con los rostros de sus seres queridos desaparecidos, cuyo paradero se desconoce.

"Lo que queremos es hacer presión a las autoridades que no hace nada. Guardan los expedientes, cambian de funcionarios y no hay un seguimiento", mencionó Roxana Candelas, quien se solidarizó con la búsqueda de Antonio Fernández Llamas, desaparecido en abril del año pasado al ser llevado a la fuerza afuera de su casa.

En el acto los presentes leyeron un pronunciamiento en el que evidenciaron la desconfianza que existe por la Fiscalía del Estado y el actuar del gobernador Aristóteles Sandoval, al no brindar una respuesta puntual por los más de tres mil desaparecidos en Jalisco.

Foto:EFE

"No puede seguir tratando el tema de las desapariciones como si fuera una broma, como si no estuviéramos teniendo una crisis gravísima de inseguridad. Como si nosotras, las familias que buscamos a nuestros hijos desaparecidos, no estuviéramos escuchando sus declaraciones", leyó Esperanza Elizabeth.

Señalaron que los resultados que la Fiscalía de Jalisco dio a conocer respecto a los tres estudiantes de cine del CAAV no muestran pruebas contundentes para demostrar que fueron asesinados y disueltos en ácido, por lo que respaldaron la petición de realizar peritajes externos.

"Hoy afirman sin pruebas científicas que Marco, Daniel y Salomón fueron asesinados de determinada manera y con esto quieren dejar el precedente para las familias que buscamos a nuestros hijos desde hace años, las que los buscan recientemente y las que lo van a hacer en un futuro. No hay justicia ni verdad", denunciaron.

Al movimiento se sumó un grupo de la Asamblea de Estudiantes en Paro Universitario del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), quienes pidieron poner un alto a la estrategia de militarización que ha desatado una guerra contra el crimen organizado.

Foto:EFE

Aunque el paro de labores que realizaron el miércoles pasado las licenciaturas de sociología, antropología e historia se suspendió el viernes pasado, advirtieron que lo retomarán si las autoridades no atienden las peticiones de las madres de los desaparecidos. También llamaron a otras universidades a sumarse a la cancelación de clases.

¡Que se involucre a familiares en Comisión de Búsqueda!

Familiares de personas desaparecidas exigen ser involucrados en la elección del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

A través de un comunicado, los colectivos Por Amor a Ellxs, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej) y Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), así como Cladem lamentaron que las familias fueran excluidas de la creación de la Comisión de Búsqueda.

Esto a pesar de que su participación fue clave en la creación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

"Los procesos de implementación (de la ley) deben garantizar la participación plena y efectiva de la sociedad civil, y particularmente de las y los familiares de las personas desaparecidas, incorporando sus experiencias y conocimientos para generar las herramientas efectivas", se lee en el comunicado.

De acuerdo con la Convocatoria para quienes quieran presidir el Comité de búsqueda, el Comité de preselección está conformado por un representante de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, de la Fiscalía General, de la Procuraduría Social y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.