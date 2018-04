Tía de estudiante de cine, presunta involucrada en el asesinato

Jalisco.- El caso de los estudiantes de cine asesinados y disueltos en ácido parece no dar carpetazo, ya que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, declaró en una entrevista para Imagen Radio que Edna Judith N, tía de Javier Salomón Aceves, uno de los jóvenes asesinados podría haber tenido una participación en el hecho.

Por ello, la mujer se encuentra detenida e investigada presuntamente por manipular la escena del crimen, ya que Aristóteles Sandoval señaló que se llevó los vehículos del lugar de los hechos, entorpeciendo la investigación, además de haber denunciado cinco horas después del crimen, según lo cita Excélsior.

“La frialdad con la que se condujo esa señora, haber manipulado las pruebas, haber involucrado a su sobrino, no tiene nombre. La tía fue quien denuncia, casi cinco horas después. Ella se llevó los vehículos del lugar donde fueron secuestrados, ella manipuló la escena, entorpeció la investigación y comenzó a darnos información errónea”, dijo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Sandoval señaló que estos hechos causaron sospecha, lo que llevó a detectar la “red de trata de personas” que se presume, montó en al menos seis estéticas para caballeros.

La tía no ha querido aportar nada de información, han sido otros testigos cercanos a ella y empiezan a surgir una serie de denuncias, de elementos que se aportan como sospechosa. Ahora está detenida, indicó.

El gobernador de Jalisco también criticó las declaraciones de la Fiscalía, haciendo referencia a que los estudiantes de cine se encontraban en el lugar y momento equivocados.

“Fue una estupidez de la Fiscalía. Pido una disculpa. Se dieron instrucciones que no dieran información hasta que no se tuvieran elementos científicos, dictámenes de genética. Se instruyó que solo informaran de la presunción, de lo que existe en actas, en declaraciones, dictámenes periciales. Es un compromiso con la familia no cerrar, no dar carpetazo, ir por todos los criminales. Pero no dar ese tipo de declaraciones. No comparto la declaración”, lamentó.

Por último, afirmó que su gobierno mantendrá abierta la investigación para que el crimen no quede impune.