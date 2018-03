Convoca UdeG a paro y marcha ante estudiantes desaparecidos

Jalisco.- La Universidad de Guadalajara parará labores este viernes entre las 13:00 y 15:00 horas para manifestar su indignación por las desapariciones de jóvenes en Jalisco, entre ellos dos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), y exigir a las autoridades su inmediata localización.

El Rector General, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, subrayó su preocupación por la inseguridad y zozobra que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad de Jalisco.

Foto:UdeG

Ante la situación que se vive en la entidad, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) convocó a un paro de labores mañana y a sumarse a la marcha del próximo sábado a las 16:30 horas.

En apoyo a la demanda de justicia por todos los desaparecidos en Jalisco, Navarro Navarro exhortó a la comunidad universitaria a concentrarse este viernes a las 13:00 horas en la explanada de la Rectoría General.

“No podemos tolerar que sigan desapareciendo jóvenes”, enfatizó el Rector General.

El Presidente de la FEU, Jesús Medina Varela, manifestó que esta crisis de inseguridad es un mal arraigado en Jalisco, y que la impunidad e incompetencia han alcanzado un momento crítico.

Además de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) desaparecidos -Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco Ávalos-, se suman Susana Carolina Gutiérrez Flores y César Ulises Arellano Camacho, del CUCS, precisó.

Gutiérrez Flores, de 20 años de edad, es estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Psicología, y Arellano Camacho, de 18 años, cursa el segundo semestre de la licenciatura en Medicina.

La Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) dio a conocer que tres jóvenes estudiantes fueron desaparecidos por un comando armado en Tonalá

“Con todo el hartazgo que nos rebasa y la impotencia de no poder estar seguros en ningún lugar, le decimos al Gobernador, al Fiscal y todas las autoridades que estén involucradas: nos los van a regresar; no estamos preguntándoles, ni pidiéndoles un favor; estamos cansados de que no cumplan con su trabajo, de que se echen la bolita”, dijo Medina Varela.

Dos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) reportados como desaparecidos

Añadió que la FEU se sumará a la marcha del sábado, convocada por el CAAV, la cual partirá de la Glorieta Niños Héroes, a las 16:30 horas, con rumbo a la Fiscalía del Estado. Además, invitó a otras instituciones educativas y ciudadanos a participar.

“Los queremos de vuelta y los queremos vivos”, concluyó el Presidente de la FEU.