Piden a gobernador, si no puede, no sabe o quiere, se vaya

Guadalajara.- Estudiantes de la Universidad de Guadalajara reclamaron hoy al gobernador del estado mexicano de Jalisco la falta de respuesta a la desaparición de tres de sus compañeros el pasado 19 de marzo en el municipio de Tonalá.

Foto: EFE

"En esta película de infierno que estamos viviendo no vamos a jugar el papel de víctimas pasivas ni nos vamos a quedar de brazos cruzados", dijo el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina en una conferencia de prensa.

Los estudiantes no quedarán esperando "a ver cuándo se le ocurre al Gobierno y a los políticos, ponerse a trabajar en serio para resolver este problema", declaró Medina.

El gobernador Aristóteles Sandoval fijó el 19 de abril como plazo para que la Fiscalía del Estado aclarara la desaparición de los 3 estudiantes de cine el 19 de marzo en Tonalá sin que hasta ahora alguna autoridad se haya pronunciado al respecto.

El 19 de abril se cumplió un mes desde que los jóvenes desaparecieron. Foto:Cortesía

El dirigente estudiantil sostuvo que los jóvenes han llegado "al límite" y que harán lo que esté a su alcance para que el Gobierno de Jalisco cumpla su obligación de mantener la paz y la seguridad en la entidad.

"Estamos hasta la m... (hartos) y no lo dejaremos de estar hasta que los 3.000 desaparecidos estén en casa, hasta que no desaparezca ni una persona más, hasta que nadie camine con miedo", enfatizó.

Medina encaró al gobernador que "si no puede, si no sabe o no quiere hacerlo" será mejor que se vaya y criticó su falta de explicaciones públicos.

Estudiantes reprochan inacción oficial ante estudiantes desaparecidos Foto:EFE

El líder estudiantil acusó al gobernador de haber dado el ultimátum a la Fiscalía "envalentonado" y con la intención de dar "declaraciones a la medida" de lo que los estudiantes y los familiares de las víctimas quieren escuchar.

Los estudiantes anunciaron una asamblea pública para el lunes 23 de abril para determinar las acciones para presiona al Gobierno y a una manifestación masiva el jueves 26 de abril.

La Fiscalía ha ofrecido escasos avances en la investigación pese a los operativos de los últimos días, incluido el hallazgo de tres recipientes con solventes presuntamente vinculados al caso.

El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavo Cotero dijo hoy a Efe que no han encontrado restos humanos en los recipientes ni en las evidencias aseguradas en el operativo.

Reveló que en el operativo se incautaron medio millar de muebles, vasijas y otros objetos que son analizados en busca de huellas, cabello o fibra que permitan extraer ADN que pueda ser cotejado con las muestras de los familiares de los estudiantes.

En el estado, suman 14.000 casos de desapariciones en cuatro años y 10 meses en 112 de los 125 municipios de la entidad, de acuerdo con un reciente reporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.