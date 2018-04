Estudiantes mexicanos triunfan en torneo de robótica

Guadalajara (Agencia Reforma).-El esfuerzo de la Prepa Tec, Campus Guadalajara, servirá de inspiración para nuevas generaciones.

Logró el reconocimiento en la competencia mundial de robótica For Inspiración and Recognition of Science and Technology (FIRST), celebrado en Houston, Texas.

Bajo el nombre de Daedalus, 60 estudiantes dirigidos por los profesores del área de Matemáticas, Fidencio Mendoza y Guillermo Navarrete, alcanzaron el premio Rookie All Star Award, que los nombra el mejor equipo novato del año de entre 25 equipos participantes de todo el mundo.

Los jóvenes diseñaron un robot capaz de resolver el reto planteado por FIRST, que consistió en mover un robot a partir de un control de videojuego para colocar cubos en cestas de acrílico.

"Es un robot cuyo diseño es levantar cajas y ponerlas en diferentes plataformas y así acumular puntos durante la competencia", explicó Renatto Tommasi Hernández, uno de los líderes del equipo.

Lo que más me atrae es que es un proyecto integral, no nada más la robótica, es todo el tema social, aportar a la comunidad y que definitivamente es algo que te inicia en lo que buscas estudiar.

El proyecto es interdisciplinario y además de la robótica abarca temas como difusión, negocios y comunicación.

"Es tiempo que México a través de la juventud tenga una iniciativa a edad temprana y que los muchachos puedan tener una educación de manera diferente, entonces el Tec ha optado por poner este tipo de retos a la vista de ellos", señaló Mendoza.

Instituciones educativas como el Tec están apostando al talento a edad temprana, pero además hay muchas empresas particulares que también están apostando a a la robótica en general.

Este año, FIRST contó con la participación de más de 15 mil estudiantes provenientes de 43 países.