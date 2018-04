Caso Alondra sin resolver, asesinada a días de haber dado a luz

Guadalajara, Jalisco .-A más de un año del feminicidio de Alondra Guadalupe, la justicia no llega, lamentó su madre, Nancy Arias.

El 10 de marzo de 2017, en un fraccionamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Alondra Guadalupe, de 21 años, fue asesinada de forma violenta; el principal sospechoso fue su cónyuge, Giovani Vázquez.

Aunque al hacerse público el caso a mediados del año pasado el entonces fiscal Eduardo Almaguer le prometió a Nancy ayudarla, las palabras se las llevó el viento y la impunidad sigue latente.

"Honestamente, no se ha visto ningún tipo de seguimiento, yo no he visto ningún avance, no he visto, la verdad, interés para que se haga justicia, que detengan a este individuo", dijo.