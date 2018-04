Aumentan feminicidios en Jalisco durante los últimos 20 años

En Jalisco ha habido un incremento de 130 por ciento en asesinatos de mujeres en los últimos 20 años, pues de registrarse 40 feminicidios en 1997, la cifra anual ha ido en aumento hasta cerrar 2017 con 112 casos.

Así lo muestran los datos otorgados por la investigadora especializada en temas de género del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien lleva un registro de los casos de asesinatos de mujeres en la entidad de 1997 a la fecha.

Foto:UdeG

Según las cantidades anuales proporcionadas por la académica, en el sexenio de Alberto Cárdenas Jiménez el promedio de feminicidios fue de 41; en el de Francisco Ramírez Acuña, 43; en el de Emilio González Márquez fue 84, y el de Aristóteles Sandoval Díaz, 107.

Los datos además muestran que durante algunos años electorales existen picos en el número de asesinatos; como en el año 2000, cuando en Jalisco hubo 48 casos, mientras que en 1999 fueron contabilizados 35 y en 2001, 32.

En 2012, cuando inició este sexenio y se tipificó el delito de feminicidio en Jalisco, hubo 152 mujeres asesinadas; mientras que en 2011 se registraron 117 y en 2013, 113.

Foto:EFE

En 2015 fueron 150 mujeres las asesinadas; mientras que en 2014 fueron 130 las que fueron privadas de la vida y en 2016, 90.

“La posible explicación que damos a esto es que hay un debilitamiento de la autoridad, pues el año electoral es uno en el que muchos de los que están en el ejercicio de gobierno dejan sus funciones para ir a campaña en búsqueda de otros cargos, y se genera un espacio propicio para el aumento de la impunidad, pues la autoridad está más enfocada en las campañas”, expresó Ramos Ponce.

La también representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), dijo que, sin embargo, aún no existen análisis profundos del porqué específicamente aumenta la criminalidad en estos años”, in formó.

Foto:UdeG

Ramos Ponce dio a conocer que 2017 cerró con 112 mujeres asesinadas. En lo que va del primer trimestre de 2018 (hasta la primera quincena de marzo) se han registrado 28 casos.

“En la mayoría de los casos las mujeres son asesinadas por sus propias parejas. En muchos de ellos tienen órdenes de protección que no resultan efectivas porque no hay un seguimiento a éstas. Tendría que darse cambios profundos en el sistema de administración y procuración de justicia, porque mientras esas órdenes de protección sean sólo un oficio que les dan a las mujeres para que vayan y lo entreguen a la Policía, no sirve absolutamente de nada”, subrayó.

Expresó que el sentido de este análisis es incentivar a que las autoridades ejecuten mejores políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres, ya que en la Zona Metropolitana de Guadalajara se tiene mayor incidencia de este delito desde 1997 hasta hoy.

Instituciones congeladas

La Coordinadora de la licenciatura en Ciencias Forenses del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), maestra Brenda Rubí Becerra Alonso, dijo que la hipótesis de Ramos Ponce no está lejos de la realidad.

“En el servicio público ocurre una especie de crisis cuando hay un cambio de administración, porque hay áreas que se quedan congeladas cuando todavía no hay nuevo jefe y el organigrama no está claro. La hipótesis de la doctora tiene sentido porque hay una parálisis de las instituciones que están al resguardo de la procuración de justicia, gracias a la inestabilidad en el cambio de poder, y peor aun cuando hay cambio de color”, señala a partir de su experiencia como Jefa del Área de Fortalecimiento Familiar en el DIF Zapopan.

Foto:AP

Informó que los perpetradores de los feminicidios aprovechan el relajamiento institucional en esta temporada. “Saben que hay una baja en el control de la autoridad y perversamente se aprovechan”, subrayó.

Acerca del perfil de las víctimas, expresó que la mayor parte tenía un promedio de 25 años y que se encontraba en una relación de pareja, en la que el victimario impuso un poder sobre el cuerpo de ellas, soportado por el ideal de la relación que suele distorsionar la percepción de la realidad ante la situación de violencia.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), realizada en 2016 por el Inegi, seis de cada 10 mujeres mayores de 15 años sufrieron algún tipo de violencia en algún momento de su vida, y 44 por ciento, en el mismo rango de edad, ha tenido algún incidente de violencia.

Años Feminicidios

1997. Electoral / 40

1998 / 44

1999 / 35

2000. Electoral / 48

2001 / 32

2002 / 47

2003. Electoral 35

2004 / 53

2005 / 35

2006. Electoral / 57

2007 / 54

2008 / 43

2009. Electoral / 58

2010 / 81

2011 / 117

2012. Electoral /152

2013 / 133

2014 / 130

2015. Electoral / 150

2016 / 90

2017 / 112

2018. Electoral (Hasta primera quincena de marzo) / 28

Fuente: CLADEM Jalisco.