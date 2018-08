Campeón de Robomath Challenge, orgulloso alumno de la UAG

Jalisco.- El alumno Carlos Amezcua Canales, de 15 años, ganador del primer lugar en el concurso estatal de Robomath Challenge, organizado por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, un orgulloso estudiante de la secundaria y preparatoria Antonio Caso, Campus Zapopan, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Lea también: Niña con síndrome de Down gana concurso internacional de belleza

La competencia, que se realizó a finales de julio en el Hotel Intercontinental de Guadalajara, estuvo dividida en dos categorías: matemáticas y robótica. Carlos Amezcua Canales consiguió el primer lugar en la categoría de matemáticas del nivel de tercer de secundaria, al resolver dos exámenes con tres problemas matemáticos.

Te puede interesar: Isaac Jair obtiene medalla de bronce en Olimpiada Mundial de Matemáticas

En la competencia se enfrentó contra otros 23 estudiantes de otras escuelas del estado y los retos abarcaron ramas como algebra, teoría de números y matemáticas discretas.

Debíamos escribir nuestro procedimiento en hojas blancas; no se me hizo difícil este examen, no aumentaron tanto la dificultad, los de zona fueron más difíciles, me preocuparon más de lo necesario, dijo.