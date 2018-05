La noticia que el doctor le dio a Lety y que la dejó helada

Guadalajara.- La sospecha de embarazo se hizo presente. Leticia Serafín Camacho fue al médico, quien le dio la noticia de que, por primera vez iba a ser mamá, pero por partida triple.

"El doctor me empezó a hacer el eco y me dice 'mire, ahí está su bebé' y ya, pero movió el aparato y me dijo 'son dos', yo no me la creía y le dice 'ay doctor, no me asuste', y me dice 'no, no la quiero asustar, pero sí son dos', pero después vuelve a mover y me dice 'son tres', me quedé bien sorprendida", afirma la joven de 25 años.

La sorpresa fue mayúscula, pues fue un embarazo espontáneo, junto con su pareja, Eduardo Mendoza Jaime, se estaban cuidado porque Lety estaba en el último semestre de una carrera de Ingeniería.

"Se me chispoteó y se vinieron tres, ya con quedamos con los tres () yo me voy a operar porque otros tres, ¡imagínese!", comenta entre risas Eduardo.

La pareja son padres de trillizos. Foto Reforma

El embarazo, aunque era de alto riesgo, se desarrolló con normalidad. Lety no tenía mayores molestias que los antojos y náuseas, las cuales permanecieron hasta el día del parto.

Para vigilar el desarrollo de los bebés, Lety tenía que viajar una vez por semana de Zapotiltic, de donde es originaria, a Guadalajara, pues debido a que se le consideraba como un embarazo de alto riesgo, fue transferida al Hospital Civil Juan I Menchaca.

El viernes 11 de mayo llegó al piso 5 a su revisión de rutina, pero ya no salió. Tenía seis centímetros de dilatación, el trabajo de parto había empezado.

Los bebés nacieron por cesárea, el más grande pesó 1.8 kilos y el más pequeño 1.5, mientras que el tercero 1.7; los tres están estables, pero debido a su prematurez, están en el área de Cuidados Intensivos Neonatales y ni siquiera sus padres los conocen todavía, sólo los vieron en una foto que una de las doctoras les tomó.

"No los he visto, ya los quiero ver, les digo que me los traigan, pero me dicen que tienen que estar ahí, por el bien de ellos, ya luego podré verlos", dice.

No obstante, ya tienen nombre, al menos dos de ellos: José Julián y Sebastián; el tercero está en veremos, ella quiere Adrián.

Tanto Lety como Eduardo están felices con la llegada de sus varones, pero tienen miedo, saben la responsabilidad que significa tener un hijo, así como los gastos, y ellos deben multiplicarlo por tres.

Por ahora, afirma Eduardo, necesitan apoyo en pañales y una carriola para tres, además de otros insumos como leche o biberones.

"Ropa la verdad no, de esa tenemos mucha y sería pecado pedir, pero de lo demás con lo que nos puedan ayudar", dice el padre, quien asegura que ahora trabajará día y noche para poder mantener a su familia.

Si usted quiere ayudar a los trillizos puede comunicarse al teléfono 34-1439-5741, o a Trabajo Social del Hospital Civil, al 3617-6647, extensiones 1155 y 1137.

Además, ella necesita donadores de cualquier tipo de sangre, si puede ayudarla, deberá presentarse en con cuatro horas de ayuno en el banco del hospital y dar los datos de la paciente: Leticia Marly Serafín Camacho, cama 803.