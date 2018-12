Desmienten mito urbano en "Las Fuentes", Guadalajara

Guadalajara.- El daño en un paso peatonal en la Colonia Las Fuentes fue la "punta de lanza" para crear un mito urbano debido a que se había encontrado unas varillas con las que supuestamente se ponchaban las llantas de los autos para después asaltar a los pasajeros.

Roberto Javier García Esquivel, administrador de la Junta de Colonos, informó que el viernes pasado recibieron el reporte de que una vecina había encontrado unas varillas que, supuestamente, se habían colocado para ponchar las llantas y asaltar a las personas.

Al enterarnos de esto se nos hizo algo alarmante y de inmediato fuimos al cruce de Las Fuentes y La Calma y viendo la varilla y de dónde supuestamente fue retirada, nos percatamos que no había sido colocada, sino que fue por el desgaste del mismo concreto con el armado del castillo

Refirió García Esquivel.

Con el paso de los vehículos, las piezas del castillo se fueron desgastando hasta romperse, tomando una forma como de picos; el primer tramo que se desprendió fue de unos 60 centímetros, aproximadamente.

"Estando en el sitio nos percatamos que había más daño y retiramos más de un metro de varilla para evitar que sí se fuera a pinchar un carro, pero no fueron puestas adrede, nadie los colocó, incluso hicimos un recorrido por todos los cruces y andadores para verificar si no había otra varilla que coincidiera con la varilla y no hubo nada, y hemos estado verificando y no tenemos ningún caso que coincida".

El administrador de la Junta de Colonos comentó que a raíz de esto se creó una leyenda urbana a la que se le han sumado otros actores, pues originalmente se dijo que la varilla se puso para que al pasar el carro se levantara sola y luego se culpó a persona en una moto de que estaba colocándola.

Lo cual no es cierto, traemos en otros cruces el desgaste, pero en ningún momento se han reportado asaltos o robos con esa zona

Dijo.