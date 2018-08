Llevan a albergue a niña que presenció cómo mataban a su madre

Guadalajara .-Luego de que presenció cómo mataban a balazos a su madre y a otras dos personas, la niña de cinco años que sobrevivió a la agresión está en un albergue. El DIF le proporciona atención psicológica.

La Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Jalisco confirmó que la menor está bajo su resguardo.

"El Ministerio Público nos hizo del conocimiento de que la niña se encontraba sin padres aparentes, sin familia; nosotros, se tiene que valorar la situación antes de decidir como medida extrema a remitir a un albergue", explicó el Director de Atención y Protección de la Procuraduría, Javier Alberto García González.

"Hasta ahorita no ha preguntado nadie por ella", lamentó.

La pequeña estuvo presente en el homicidio de su madre -identificada como Blanca- de otra mujer y un hombre, en la Colonia Colonial Tlaquepaque, el 2 de agosto.

De acuerdo con un tío abuelo de la menor, ella y su mamá vivían con él, pero no pudo reclamar el cadáver de la madre porque sus apellidos no coinciden, por lo que no ha buscado a la niña.

Le informó al padre de la menor que fuera por ella, pero él, que estaba separado de la madre, aún no acude.