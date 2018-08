'Voy a casa sólo a dormir'

Guadalajara, México.- La calidad de vida de Rocío Robles, quien habita en Tlajomulco de Zúñiga, se ha visto mermada en los últimos tres años: prácticamente sólo acude a casa para dormir.

Ella trabaja en la zona Centro de Guadalajara y comentó que debe prever al menos tres horas para llegar a tiempo, pues vive en el Fraccionamiento Lomas de Tejeda, a unos 5 kilómetros al oriente de la cabecera municipal.

Lee también: "Muerte de Elizabeth y Tadeo no quedará impune": Gobernador

"Me levanto a las 5:00 de la mañana, pongo mi café, le pongo croquetas y agua a mi perra, me meto a bañar, me cambio y salgo corriendo, esto poco antes de las 6:00, porque todavía tengo que caminar un tramo al camión para llegar a la chamba a las 9:00", relató la mujer, de 34 años.

Tiene que caminar un kilómetro, lo que le toma unos 10 minutos, para llegar a la parada de camión.

Esta es la situación que padecen habitantes de Tlajomulco al vivir en desarrollos que se multiplicaron en las últimas décadas y están alejados -ya hay 679 cotos cerrados-, pues el rezago en transporte público no se ha resuelto.

Foto Reforma

Según el portal del Ayuntamiento de Tlajomulco, nutrido con información de la Secretaría de Movilidad, hasta 2016 había 139 rutas de camiones que iban o pasaban por el Municipio.

"Para irme a (la estación del Tren Ligero en) Periférico Sur debo tomar dos camiones, más el Tren, entonces son 21 pesos de ida y 21 de regreso, es mucho dinero al día (...); eso se saca uno al vivir tan lejos", agregó.

Lee también: Detienen a sospechoso por la muerte del bebé Tadeo

Para quienes ganan el salario mínimo, de 88.3 pesos diarios, sólo el transporte se llevaría el 47 por ciento de sus ingresos.

En cuanto al tiempo, Rocío señaló que el trayecto se asemejaría a un viaje a Colima, pero tortuoso.

"Una como mujer se expone a muchas cosas. En la parada del camión o incluso en el camión te topas con viejos cerdos que te acosan", subrayó.

"Si llevas cosas, es batallar en cargar y no exponerte a que te roben la bolsa".

Tras cumplir su jornada laboral de 10 horas, el regreso a casa es similar: complicado.

Ya de noche, a eso de las 22:00 horas, Rocío llega a preparar la cena, la comida del día siguiente, planchar su ropa y dormir; esto durante seis veces a la semana, pues sólo descansa un día.

"La vida es eso que pasa mientras me muevo de mi casa al trabajo, me pierdo de muchas cosas", sentenció.

Desde la campaña electoral de 2009, candidatos a la Alcaldía de Tlajomulco -incluido quien ese año ganó como Primer Edil y ahora es Gobernador electo, Enrique Alfaro- han propuesto apoyar una línea del Tren Ligero, pero no se ha concretado.

Según el estudio "La Ciudad Amurallada: Un Análisis Comparativo del Fenómeno de las Urbanizaciones Cerradas entre las Metrópolis Mexicanas de Guadalajara, Monterrey y Querétaro", en el que participó el geógrafo alemán Bernd Pfannenstein, en 16 por ciento de los 2 mil 305 kilómetros cuadrados de la ZMG hay vivienda de este tipo.

"Las urbanizaciones cerradas comenzaron a surgir en la década de los 80, cuando estaban dirigidas a personas de un alto nivel socioeconómico en lo periurbano", expuso Pfannenstein.

"Lo más alarmante es que se desarrollan hasta los fraccionamientos de interés social en un concepto cerrado y de uso mono-funcional residencial: ciudades dormitorio".