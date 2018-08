Norma desafió a “La Bestia de acero” y murió camino a su trabajo

Guadalajara, México .- Por la prisa de alcanzar el transporte de su trabajo, una mujer se le atravesó al tren y murió tras ser atropellada en el Fraccionamiento Lomas del Sur, en Tlajomulco.

De acuerdo con policías municipales, alrededor de las 9:00 horas de hoy Norma Patricia de alrededor de 42 años, se bajó de un camión urbano sobre la Carretera que va de Tlajomulco a Santa Fe, a la altura de la Calle Loma de Luxemburgo.

Norma Patricia trabajaba para una empresa de televisión por cable, y vio la camioneta que lleva a los empleados que se encontraban en el interior del Fraccionamiento, sobre loma de Luxembourg.

Como el transporte estaba por irse, Norma Patricia corrió y atravesó la vías del ferrocarril sin darse cuenta, por lo que fue atropellada.

Foto Reforma

"Refieren sus compañeros de trabajo que esta misma venía a bordo del transporte público, al bajarse quiere intentar ganarle el paso al tren, lo cual dicen que no pitó", informó Oswaldo Ruiz Almaraz, policía de Tlajomulco.

Paramédicos municipales llegaron para auxiliar a Norma Patricia, pero ella ya estaba muerta. El maquinista no fue detenido, aunque será interrogado por la Fiscalía.

"De momento no nos ordena nada el Ministerio Público respecto a lo del chofer del ferrocarril, ya que es un vehículo que no puede detener la marcha al momento, ya las investigaciones las hará el Ministerio Público, de momento no se detiene a la persona" , explicó Ruiz Almaraz.

Personal de seguridad de Ferromex comentó que se necesita casi un kilómetro para poder detener al tren de repente.

Los familiares de Norma Patricia se enteraron de la noticia y acudieron al lugar para identificarla, en cuanto la vieron rompieron en llanto.