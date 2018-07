Juan sobrevivió pese al diagnóstico dado por su médico

Jalisco.- Hace poco más de tres años la vida de Juan José Alcalá Cruz, dio un vuelco tras ser atendido en el IMSS de Jalisco.

¡Lalo, no me dejes morir!, esa fue la súplica de Juan José Alcalá Cruz al doctor Eduardo Reyes Barajas Mendoza, director de la UMF 86 del IMSS en San Miguel El Alto, Jalisco.

Llegó por su propio pie a la unidad, luego de caminar la cuadra y media que la separa de su negocio.

Sentí un dolor muy fuerte en el centro del pecho y empecé con mucho sudor frío... me decían que me llevaban a la clínica pero preferí caminar, se me hacía mucha pérdida de tiempo subirme al carro y que me llevaran a la unidad, rememora.

En su relato recuerda a la perfección ese 26 de junio de 2014: "apenas llegué a la puerta de la unidad, ahí donde está ese escritorio", dice, mientras con su cabeza señala hacia el lugar donde se desvaneció.

Refiere que lo único que le importaba en ese momento era que le quitaran el dolor intenso que sentía, fue por eso su clamor: "Lalo, no me dejes morir".

La petición fue al médico pero también al amigo a quien le tiene una gran confianza. "A Lalo tengo mucho tiempo de conocerlo y por eso le digo así, pero es un gran médico y primero Dios y gracias a él, todavía sigo aquí".

Juan sobrevivió a operación de corazón abierto en el IMSS de Jalisco. Foto: Cortesía

Juan José, luego de ser estabilizado fue enviado al Hospital General de Zona 21 de Tepatitlán donde continuó su atención.

De ahí siguieron tratamientos para estabilizar su función cardiaca, hacerle perder peso (pesaba 105 kilos) y llegar en condiciones óptimas a su cirugía de corazón abierto en el Centro Médico de Occidente en Guadalajara, esto apenas hace un mes.

En sus propias palabras dice que "las arterias de mi corazón estaban calcificadas y se quebraron cuando me estaban operando, por eso necesité que me quitaran 'pedazos' de la vena de una pierna, desde el tobillo hasta por arriba de la rodilla para ponerlos en donde se me habían roto".

A un mes de su cirugía Juan José se considera un sobreviviente muy agradecido con Dios y con el IMSS, institución sin la cual, dice, "quién sabe qué hubiera pasado. Si no lo hubiera tenido (al IMSS) hubiera tenido que pagar quién sabe cuánto en un hospital privado y quién sabe si hubiera alcanzado".