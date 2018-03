Detienen a ex pareja de karina presunto autor de su homicidio

Guadalajara, Jalisco.- El día de hoy viernes 9 de marzo en conferencia de prensa el fiscal del estado de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez dio detalles sobre la orden de aprehensión girada en contra de Francisco “N” quien estaría involucrado en el homicidio de la joven Karina Monserrat como presunto autor intelectual, ella habría dejado de existir el pasado 3 de marzo en la calles de la colonia San Juan Bosco en Guadalajara, era estudiante de derecho en la Universidad de Guadalajara.

El detenido sería su ex pareja, con quien ya se sabía que tenían problemas por cuestiones de custodia de su hija, ella murió de un disparo mientras se encontraba afuera de su casa aproximadamente a las 7:30 de la noche justo en presencia de su primogénita, ante esto el fiscal aclaro que no existían denuncias previas de ella sobre agresiones, por lo que no existía una orden de protección para karina y su familia.

“Se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Francisco “N” por el delito de feminicidio cometido en agravio de Karina Montserrat, el cual hoy fue puesto a disposición de un juez de control de oralidad”, declaró el fiscal, Raúl Sánchez.

Esta pareja vivía separada, a Francisco “N” se le detuvo en Guadalajara y detalla fiscalía que las investigaciones siguen intentando encontrar a más involucrados ante este feminicidio el cual mantiene a toda consternados y pidiendo justicia por arrebatarle la vida así a una joven madre.

El día de hoy aproximadamente a las 10:30 de la mañana comunidad de UdeG se reunieron en la plaza de la rectoría de la Universidad de Guadalajara pidiendo justicia por ella y levantando la voz por más mujeres exigiendo a las autoridades gubernamentales, respuestas inmediatas, medidas preventivas y un alto urgente a la violencia de género.