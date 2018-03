Exige edil solución en tres días por intervención a policías

Tlaquepaque, Jalisco.- La alcaldesa María Elena Limón realizó una rueda de prensa en compañía de colaboradores del municipio, donde dio detalles de lo sucedido la mañana de este domingo al ser intervenida la policía municipal a modo de "revisión" a más de 700 elementos a quienes se les desarmó, siendo un acto que el gobernado anunció ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado, acción de la cual menciona no haber sido notificada con anterioridad.

Detallan que aproximadamente a las 6:30 de la mañana fue que los elementos de fiscalía y ejército llegaron a la base y solicitaron la presencia de los demás elementos que se encontraban laborando para que se reportaran a al misma para la dar pie a la intervención que se tendría.

Se realizó ell desmantelamiento de armas, radios y chalecos entre otros, la alcaldesa hizo hincapié el haber acudido tanto ella como el comisario reuniones en el estado para ver asuntos en relación al municipio, siendo la última con fecha 26 de febrero a la que se les negaría el acceso.

Menciona que ella como representante del gobierno en Tlaquepaque no recibió una solicitud previa ante lo sucedido este día, que lel parece bien si se desea hacer una limpia a a corporación pero que espera que en un plazo no más de tres días den resultados del mismo, de no ser así pudiera ser este un caso con tintes políticos.

Que así como se escogió a Tlaquepaque por motivo desconocido, espera que se haga una revisión a otros municipios, si lo que desean es combatir la relación que pudiera tener la policía municipal con el crimen organizado, incluso invita a realizar lo mismo dentro de la fiscalía.

En su cuenta de Twitter reitera la alcaldesa menciona estar a favor de la limpia para evitar la inseguridad, pero que se cuiden las formas ya que este tipo de acciones previas pueden causar pánico entre la población.

Siempre hemos demostrado nuestra colaboración con @GobiernoJalisco para reducir los índices de inseguridad, y esta vez no será la excepción. Sin embargo, exijo que se cuiden las formas, ya que lejos de ayudar, causan pánico en la sociedad. pic.twitter.com/cWId1nnX8L — María Elena Limón (@MaElenaLimon_) 11 de marzo de 2018

Respecto a lo dicho por el fiscal del estado, Raúl Jiménez, de que los elementos van a una capacitación voluntaria a la Academia de Policías, es algo sin conocimiento alguno, pero reitera su respaldo para proteger los derechos de los elementos policíacos municipales y señaló que en caso de que haya alguno implicado en algún tipo de acción ilícita deberá hacer frente al proceso correspondiente.

Aseguro a elementos de @ComisariaTlaq que los respaldaremos para proteger sus derechos y que, si están involucrados en algún tipo de acción ilícita, deberán hacer frente al proceso correspondiente. Seremos respetuosos con la @FiscaliaJal y colaboraremos con las investigaciones. pic.twitter.com/vd4XKdBn4D — María Elena Limón (@MaElenaLimon_) 11 de marzo de 2018

Fiscalía habló que será una capacitación de 30 días, mientras el municipio queda al mando de vigilancia por federales y estatales, al menos 400 elementos y 100 patrullas por turno mantendrán el orden y la seguridad en Tlaquepaque.