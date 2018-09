Mujer sufre insólito robo... ¡de cabello!

Guadalajara, México (Agencia Reforma).- El color de cabello de "Lucía" por fin le había quedado como el de la modelo en la caja del tinte. El día que se lo robaron, tenía tres días de habérselo teñido, por lo que se puso aceite para protegerlo y se hizo una trenza alta.

Ese 29 de junio parecía un día común de compras en el centro de Guadalajara pero se convirtió en el momento en que sufrió un extraño robo, eran cerca de las 14:00 horas y ella estaba por subirse al camión de la ruta 258-A en la Calle Juan Manuel, esquina con Santa Mónica.

"Se sube gente antes que yo, se paran a pagar, se entretiene el chofer, cuando yo me subo al primer escalón, siento el jalón, pero siento dos manos que me detienen de la espalda y siento una sacudida en la cabeza, pero no sé qué es", recordó "Lucía".

Por el jaloneo en la agresión, ella perdió el equilibrio y se movió a la banqueta.

Yo empiezo a checar mis bolsas, traigo mis bolsas, traigo mi celular, traigo todo, no pasó nada, describió.

Pero al tocar su cabeza descubrió que su cabello de alrededor de 30 centímetros ya no estaba, y no pudo ver a quiénes se lo llevaron, las personas a su alrededor actuaban como si nada, quizá porque no se dieron cuenta o también estaban impresionadas con el robo, consideró la mujer.

Más tarde, ya en su casa, sintió un dolor en el cuello, en Cruz Verde le dijeron que tenía un esguince y tuvo que usar collarín durante dos semanas, ahora su cabello corto le recuerda que los ladrones se roban lo que sea.

Su trenza rojo cobrizo intenso podría costar entre 800 hasta dos mil pesos en extensiones.