Suspenderán clases 7 mil escuelas de Jalisco por falta de pago

Guadalajara, Jalisco (Agencia Reforma).- Por la falta de pago a por lo menos 2 mil maestros del subsistema federal, el próximo lunes se suspenderán clases en cerca de 7 mil escuelas de educación básica en Jalisco - la mitad de las 13 mil que hay en el estado-, lo que afectará directamente a 800 mil alumnos.

Así lo anunció hoy el secretario general de la Sección 16 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado, Elpidio Yáñez Rubio.

De acuerdo con el líder sindical, a pesar de las constantes mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), el problema de falta de pago de quincenas persiste, en algunos casos se han acumulado hasta tres meses de adeudo.

Las escuelas públicas que se verán afectadas están distribuidas en Zona Metropolitana y en el interior del Estado, y son de preescolar, primaria y secundaria.

"Ante hasta el día de hoy no tener una respuesta completa, ya que han sido solamente parciales las respuestas de la Secretaría, tomamos la decisión del próximo lunes suspender el servicio educativo, las clases de los alumnos, sólo el lunes".

"Los maestros asistirán a las escuelas en sus horarios, vamos a firmar entrada, salida, vamos a pernoctar ahí, pero no se va dar el servicio educativo. A partir de hoy estuvimos informando a los padres de familia desde muy temprano", detalló.

Yáñez Rubio aseguró que las autoridades federales no les han dejado otra alternativa, porque han venido autorizando nóminas extraordinarias, pero no se les paga a todos, además de que los pagos no son constantes ni normales.

Las clases se reanudarán el martes y hasta el jueves, día en el que los docentes esperan una respuesta definitiva, pues de lo contrario comenzarán con paros escalonados de labores, posiblemente manifestaciones en vía pública e incluso toma de edificios.

Además de la falta de pagos, el secretario general de la Sección 16, acusa que también hay cheques desubicados, pues al parecer el problema de raíz es que el software del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), no es compatible con el sistema estatal, lo que ha derivado en un desorden administrativo.