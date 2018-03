El amor al arte une a los tres estudiantes desaparecidos

Agencia Reforma-Guadalajara.- El amor por el arte une a Javier Salomón Gastélum de 25 años, Daniel Díaz de 20 años y Marco Ávalos de 20 años, nadie imaginó que mientras dedicaban su tiempo a grabar unas escenas para un trabajo estudiantil, fueran levantados por un comando armado como se ha señalado y que hoy son los tres buscados desde su desaparición el pasado 19 de marzo en el municipio de Tonalá, Jalisco.

Javier Salomón Aceves Gastélum tiene talento para el trabajo audiovisual y es muy autocrítico.

Sus compañeros lo describen como apasionado por el cine. Tiene 25 años y toca la batería, llegó a Guadalajara proveniente de Mexicali, Baja California.

"Es un caballero, es una persona que me ayudó y me sustentó el día que a mí me secuestraron; cuando yo regresé después de dos días de estar capturado, Salomón fue quien me ayudó, me llevó a la farmacia a comprar antidepresivos", relató un amigo suyo.