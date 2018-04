Trabajan en vacuna contra herpes zóster en Jalisco 

Jalisco. -Una nueva vacuna contra el herpes zóster se trabaja por parte de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través del Instituto Dermatológico de 'José Barba Rubio'.

El director del nosocomio, José Fernando Barba Gómez, informó que ya se aplicó a aproximadamente 400 pacientes, como parte de un protocolo de investigación.

El biológico protege durante el primer año en un 97 por ciento a los pacientes y a los cinco años cerca del 89 a 90 por ciento.

"Es muy prometedora la vacuna, sobre todo porque no se tiene el riesgo de usarla en pacientes inmuno-suprimidos, ya que no son virus atenuados y, por lo tanto, no se puede reproducir la enfermedad que padece el paciente por el biológico", dijo.