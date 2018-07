Guadalajara.- Una zorra gris aparentemente intoxicada que se encontraba en el Fraccionamiento El Palomar, fue rescatada este viernes y está siendo atendida por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco.

El animal fue reportado por el cuerpo de Paramédicos de El Palomar, luego de encontrarlo en un cerro del vecindario próximo al Bosque La Primavera.

Rescatan zorra en fraccionamiento El Palomar. Foto: Reforma

"En la mañana me reportan que se encuentran un zorro aparentemente lastimado, al llegar el equipo resulta que el animal aparentemente está intoxicado, no presenta heridas", relató Luis Alberto Cayo Cervantes, titular de la Unidad.



"El ejemplar está delicado pero posiblemente tenga una oportunidad, el diagnóstico todavía es reservado, el equipo está investigando, ver qué es lo que puede tener, las próximas 24, 72 horas van a ser cruciales", agregó.



Aunque el animal está consciente y tiene movilidad, el equipo médico lo mantiene canalizado y estudia su evolución. Lo que consumió ya es imposible expulsarlo.



Cayo Cervantes explicó que es común la presencia de estos ejemplares en la zona y que cumplen una función de controlar plagas de roedores así como distribuir semillas.



"La recomendación es no alimentarlos, dejarlos que ellos sigan su paso y tener mucho cuidado y precaución en los productos que vayan a utilizar, ya sea para fumigar el interior de la casa, el exterior, fertilizar o cualquier producto que apliquen al exterior", concluyó.