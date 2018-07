No me llevaré lo que no es mío: 'Chenel' Valenzuela

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de los señalamientos vertidos por el personal del Frente de Defensa del Impuesto Predial Rústico sobre el presidente municipal de Angostura, José Manuel Valenzuela López, referente a que no demostraba una claridad en los recursos, así como de que regresó solo para llevarse algo del recurso del IPR que se habrá de almacenar en estos días, “Chenel” Valenzuela, en su derecho de réplica, informó que nunca ha sido un político que robe los recursos del pueblo y para el pueblo, además dejó claro que está en la mejor disposición de tener un diálogo con el personal para explicar sobre el recurso.

Soy muy respetuoso de los comentarios de las personas que forman este comité en pro de la aplicación del recurso del predial. Son líderes y muy respetables, ellos con justicia y con razón pelean por que el IPR sea aplicado en donde se genera, pero, bueno, nosotros tratamos, y lo hemos hecho, de que con este impuesto se genere obras en las comunidades”, informó.

Asimismo, el alcalde dejó claro que durante sus periodos anteriores al frente del municipio ha buscado la forma de ir mejorando las condiciones para los trabajos que se harán en las comunidades. Valenzuela López informó que la primera vez que fue alcalde le tocó adquirir toda la maquinaria que en estos momentos existe en la Comuna; ponderó que en esta ocasión se equipó a todas las sindicaturas con carros para la recolección de basura. De tal manera, han mejorado los servicios públicos.

“La maquinaria que está me tocó comprarla cuando fui presidente por primera vez y fue mediante el IPR, además los carros de basura y dompes también se compró. El recurso no alcanza para compartirlas de manera equitativa con todas las comunidades como quisiéramos".

Informó que “Chenel” Valenzuela nunca se lleva algo que no es de él, y dejó claro que es el político que no roba ni poquito; puntualizó que él vive del sueldo que tiene, el cual lo comparte con la gente que tiene necesidades, pero no reparte lo que no es de él. “Yo no regreso para llevarme lo que no es mío, los regidores estuvieron de acuerdo en que regresara y aquí estoy, ‘Chenel’ es el hombre más humilde y honesto en la política, no hay nadie con estas características en la política que yo”, informó el presidente municipal.