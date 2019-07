10 deudores presenta registro de padrón de comercios

Guamúchil, Sinaloa.- El Departamento de Cobranza, del área de Ingresos en Tesorería del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, registra 10 propietarios que no están al corriente con su pago de piso en la vía pública de un padrón de 97 permisos.

La mayoría de los incumplidos no han pagado porque se atrasan o en ocasiones por desidia, o que no pueden acudir a las oficinas a tiempo, pero se mantiene buena labor de cobranza para que estén al corriente con sus pagos, “es mínima la cantidad de personas que no cumplen en tiempo y forma con su pago, pero se les notifica para que se regularicen. El costo actual de pago de piso ronda en los 800 pesos”, informó la directora de Ingresos del Ayuntamiento, Subjei Nirvana Angulo.

Respecto al padrón de vendedores ambulantes, se tienen ubicados 110 en el segundo cuadro del Centro y 30 en el primero, con un costo promedio de 25 pesos diarios.

Debido a que estos puestos no son fijos, el padrón cambia constantemente, porque también llegan comerciantes foráneos que van de paso y que no acuden a solicitar permiso para instalarse, por lo que personal de cobranza mantiene una supervisión constante para su control, señaló la titular de Ingresos del Ayuntamiento.