10 policías de Salvador Alvarado en aislamiento por COVID-19

Guamúchil, Sinaloa.- En los municipios de Salvador Alvarado y Angostura un total de 12 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) se encuentran en aislamiento en sus domicilios tras haber resultado positivos a COVID-19 o haber presentado síntomas y ser sospechosos de ello.

El secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, César Fredy Montoya Sánchez, informó que cuenta con un reporte de 10 elementos, entre ellos una secretaria de la corporación, que se encuentran en situación de sospechosos del virus; “estos compañeros están en sus casas en situación de recuperación, no han requerido hospitalización, son personas que han tenido sintomatología que hace suponer que tienen el contagio”.

El funcionario municipal mencionó que se espera que en breve tiempo estén de regreso reincorporándose al trabajo en la Dirección de Seguridad Pública, pero dice ser consciente de que el personal está expuesto en todas las áreas del Ayuntamiento y es por ello que se encuentran tomando todas las medidas de prevención necesarias atendiendo al personal que presenta síntomas, no solo del área de Seguridad Pública, sino de todos los departamentos del Ayuntamiento, por lo que hace el llamado también hacia la ciudadanía para que ponga de su parte en esta situación y no se confíe, “que siga tomando todas las medidas preventivas, la sana distancia, el cubrebocas, fundamentalmente quedarse en casa si no es estrictamente necesario salir a la calle, lavarse las manos continuamente, en fin, todas las medidas preventivas son buenas para evitar el contagio y, una persona contagiada o con síntomas, debe acudir inmediatamente al médico, a las instituciones de salud, para que atiendan lo más oportunamente posible la situación”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura, Sergio Lagunes Inclán, manifestó que actualmente hay dos elementos preventivos que se encuentran en recuperación y a la espera de reincorporarse al trabajo, mientras tanto, se encuentran aislados y hasta el momento no se tiene conocimiento de que haya otro agente que presente síntomas, por lo que asegura que estarán pendiente de la evolución de estos dos policías, y en cuanto a los demás, se estarán tomando las medidas de prevención para evitar más contagios.

Cabe mencionar que en el municipio costero, a principios del mes en curso, se dio a conocer que había 20 elementos de la DSPyTM en aislamiento por presentar síntomas de COVID-19, más no porque hayan resultado positivos.

