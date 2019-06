120 toneladas de basura cada día en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Se tiran a cielo abierto 120 toneladas de basura a diario en Salvador Alvarado, expuso el secretario de Desarrollo Sustentable en Sinaloa, Carlos Gandarilla García. Más de 2 mil toneladas diarias en Sinaloa y 117 mil toneladas en el país.

En nuestro municipio se carece de un tratamiento de la disposición final de los desechos, al carecer de un relleno sanitario. De acuerdo al especialista de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Eladio Gaxiola, el tratamiento de la basura en los municipios es un problema nacional. Son escasos los estados que han resuelto este gran problema.

“La mayoría de los ayuntamientos no han sabido canalizar una política pública capaz de resolver el problema del tratamiento final de los desechos. Es un servicio público como cualquier otro, como el tratamiento del agua, cuesta. La idea es que exista una corresponsabilidad, en donde tiene que integrarse también la comunidad, si no, no se va a resolver el problema”.

Agregó que entre los temas que también han estado desatendidos están los llamados pasivos ambientales, esa basura que por décadas se ha acumulado y que se viene acumulando en tiraderos. De ahí la importancia de que la ciudadanía y el gobierno asuman cada quien la responsabilidad que les toca.