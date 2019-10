196 MDP se invirtieron en el municipio de Angostura: Aglaeé Montoya

Angostura.-Exponen ante ciudadanos y funcionarios, el primer informe de gobierno de la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, con el objetivo de que los habitantes angosturenses conozcan los avances que se han tenido durante el periodo que la presidente ha estado al frente.

Montoya Martínez, señaló que en este periodo las tres obras que beneficien mucho los angosturenses son las obras de drenaje, así como también los 256 viviendas, que por primera vez el gobernador está aportando más del 70 por ciento.

Además agregó que se invirtieron en las obras concluidas 97 millones, en las obras en proceso son 78, y en otras acciones son 21 millones, dando una suma total de 196 millones de pesos.

Resaltó sentirse muy orgullosa levantar bandera blanca en extrema pobreza y de eliminar las casas de cartón.

La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez recibe felicitaciones de legisladores federales en su primer informe de labores. | DEBATE

Expresó sentirse orgullosa de saber que muchos jóvenes han sido beneficiados con becas. informó que es el primer gobierno que evoca a la educación, a la no marginación.

Comentó además que también se cuentan con becas para los funcionarios las cuales suman un total de 120 mil pesos al año.

Detalló que la educación se le han invertido alrededor de 6 millones de pesos, los cuales se han destinado obras que probablemente sean muy sencillas pero al final de cuentas humano alrededor de 36 escuelas beneficiadas.

Y prueba de ello es de que algunas obtuvieron la oportunidad de ver cristalizadas las obras, remodelación de techos, entre otros. Señaló además que también cuentan con una buena cultura y también el turismo por lo que resaltó la existencia de la bahía.

Además indicó que fue ella quien puso a los artesanos en el mapa para que participaran en ferias a nivel nacional. Otra de las cosas por las que orgullosa de poder participar en el Tianguis Turístico de Acapulco.

“Me siento muy contenta por los avances que hemos tenido en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jmapaang), que hoy si nos vamos con los pagos en línea, tanto el gobierno como la junta de agua que nuestro predial aumentado en un 20 por ciento y eso me da certeza de que la gente está confiando en este gobierno y le está viniendo a pagar al gobierno cuando anteriormente me decías no vamos a pagar porque nos vamos a las obras, o no están haciendo”, citó.

Agregó que la potabilizadora en Alhuey es una obra que va a beneficiar y por mucho tiempo estado inconclusa por procesos técnicos pero si tiene la esperanza de que está obra se vean cristalizada.

Otra de las obras que se busca terminar es la de Emiliano Zapata, la cual ya está autorizada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Una más es la calle 5 de Mayo la cual ha sido muy anhelada, así como también la calle de Palmitas, la Toro Manchado de la comunidad de Acatita, entre otras obras.