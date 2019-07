623 mil muertes ocasionan los accidentes en periodo vacacional

Guamúchil, Sinaloa.- Con el obejetivo de proteger la vida de los menores, Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, informó las principales causas de muerte en niños en estos periodos vacacionales, entre las que destacan los accidentes de tráfico, con 260 mil muertos, ahogamiento, con 175 muertes, quemaduras, con 96 mil, caídas, con 47 mil, y por último, las intoxicaciones no intencionales, con 45 mil. Estas cifras son a nivel mundial.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 explicó que la primera causa de muerte de niños en estas épocas de vacaciones son los accidentes de tráfico, los cuales anualmente se estima más de 260 mil muertes entre menores de 10 y 19 años de edad.

Es indispensable que utilicen las medidas de seguridad, como el cinturón, las sillas protectoras y revisar las condiciones de los automóviles antes de salir a carretera, y sobre todo no asociar el consumo de alcohol con el volante.

Comentó que la segunda causa de fallecimiento es el ahogamiento, con una cifra de 175 mil, por lo que se debe tener precaución donde haya agua, como arroyos, ríos, lagunas, albercas, para estar al pendiente y al cuidado de los hijos, evitar que se metan al agua después de haber ingerido alimentos, no beber alcohol durante la práctica de la natación porque ocasiona congestión, vómito, ahogamiento, calambres, entre otras cosas; asimismo, no meterse al agua si no saben nadar.

Agregó que la tercera causa de accidentes y muerte son las quemaduras causadas por el fuego.

“Estos accidentes son muy comunes, que pueden ser provocados desde el hogar”, citó.

Velazco Zayas resaltó que este problema genera 96 mil muertes al año en todo el mundo.

“Ésta es una cifra alarmante, y estamos hablando de personas de entre 10 y 19 años de todo el mundo”, concluyó.

Para esto se debe evitar que los niños tengan acceso a encendedores, a productos flamables tales como el gas, gasolina, entre otros.

La cuarta causa son las caídas, de las cuales mueren cerca de 47 mil niños al año, y causan lesiones graves, lo que genera un daño social, económico y familiar, por eso se debe estar muy pendiente de las caídas. Por último la causa número cinco son las intoxicaciones no intencionales, donde se tiene un registro de 45 mil personas, las cuales son provocadas por sustancias químicas, con medicamentos y alimentos.

Es común que en estas vacaciones, cuando los menores se encuentran en casa, aumenten los índices de accidentes, pero en esta ocasión no se cuenta con un número debido a que va iniciando este periodo. “No tenemos un aumento representativo esta vez, pero sí les recomendamos que tomen las medidas necesarias”, citó.