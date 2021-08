¡7 años de espera! Ex policías de Mocorito siguen sin recibir su liquidación

Sinaloa.- Once ex policías de Mocorito se encuentra cansados de la espera y exigen una solución pronta, Daniel Cerrano, quien forma parte de este número comenta que el presidente del municipio, Guillermo Galindo Castro no ha mostrado disposición hacia este tema, ya que les ha cancelado las dos últimas reuniones en donde se informarían sobre los avances en torno a este caso.

"Ya les dimos mucho tiempo, me puse a disposición de la presidencia en busca de llegar a un arreglo" comentó y con molestia Daniel recordó que él en todo momento estuvo dispuesto a negociar y atento al tema sin embargo no recibió una respuesta favorable.

Asegura que están en proceso cinco sentencias y multas dirigidas al Ayuntamiento de Mocorito y los diferentes funcionarios inmiscuidos en el tema.