A 20 días de lucha siguen sin bajar los brazos

Angostura, Sinaloa.- Manifestantes del ejido La Ilama, Angostura, que reclaman el reparto justo de la tierra en conflicto, aseguran que no bajarán la guardia y permanecerán el tiempo que sea necesario en el campamento que instalaron desde hace ya aproximadamente 20 días, pese a que ahí sufren por los moscos, el frío de las madrugadas, el calor del medio día, incluso hasta amedrentaciones por parte del grupo que se dice afectado.

Lidia Amanda Montoya Inzunza, una de las mujeres que firmemente apoya el movimiento, detalla que es muy complicado estar en esta lucha social, pero ahí permanecerán hasta que el cuerpo aguante o a la brevedad posible se dé lo que ellos buscan, que es adquirir el pedazo de tierra que les pertenece.

“Aquí tenemos que aguantar de todo, los moscos, el calor, el frío, la cocina, para ir al baños, entre otras cosas, pero seguimos para adelante con la lucha gracias al apoyo de muchas personas que pasa por aquí y nos deja algo para hacer comida, agua embotellada, refrescos y muchos otros productos.

La verdad sí es muy complicado estar aquí acampados y lo único que queremos es que se nos resuelva la situación de las tierras, y si esto no se da pronto, pues aquí vamos a estar el tiempo que sea necesario, vamos a aguantar todo lo que sea posible, si es uno o dos meses más, mientras no se resuelva el caso del conflicto de las tierras, aquí vamos a permanecer al pie del cañón muchas mujeres y hombres que estamos unidos por una causa justa y social.

Todos estamos sufriendo día y noche aquí, pero seguro algo bueno habremos de conseguir. La verdad no sentimos temor a que nos vayan a hacer algo, pues como no somos gente mala, no nos da miedo el que nos vaya a hacer daño, porque nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, solamente estamos luchando por algo que es nuestro, no estamos tratando de robarle ni de arrebatarle algo a alguien.

Si estamos luchando es por algo que ya tenemos ganado y de alguna u otra manera nos lo quitaron. Ni ellos tienen que tener temor ni nosotros, pues lo único que se espera es algo justo y que sean las propias autoridades correspondientes las que vengan y nos entreguen lo que nos pertenece.

Nosotros no estamos aquí para agredir ni para ser agredidos, esta manifestación es pacífica en busca de algo justo”, señala Lidia Amanda Montoya Inzunza.

Cabe resaltar que en este conflicto de tierra, que son 945 hectáreas aproximadamente, están involucradas en la lucha 156 personas que se dicen son las beneficiadas y no se les quiera dar el predio.