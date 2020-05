A Emmanuel le gusta recoger las botellas de plástico

Guamúchil, Sinaloa.- Un arduo trabajo bajo los rayos del sol y el fuerte calor es el que realiza el joven Emmanuel Ramírez Flores, de 21 años de edad, quien se dedica a recorrer las comunidades en una camioneta con una jaula en la parte trasera para juntar las botellas de plástico junto a su compañero de trabajo, quienes juntos se apoyan y se ayudan en lo que se necesite.

Llegan las siete de la mañana y es hora en que Ramírez Flores se levanta para empezar con su labor. “A pesar de que tengo muy poco trabajando en esto, me gusta mucho lo que hago y me esfuerzo cada día para que me dure mucho”, comenta.

Las comunidades como San Rafael, Las Brisas, Cruz Blanca, Tamazula II, La Escalera, entre muchas más, son las que recorren día a día llegando a los hogares, donde las familias se encargan de juntar el plástico para su venta.

Desde las siete de la mañana hasta aproximadamente las nueve de la noche es cuando terminamos, porque debemos llenar la jaula de botellas de plástico”.

Las familias de las diferentes comunidades se encargan de juntar por semanas, hasta tardan meses para llenar costales con plástico, mismos que son los que deben recoger Emmanuel y su compañero para luego ser llevado a la recicladora de la planta.

A pesar de ser un trabajo cansado, el joven se siente orgulloso de su labor, ya que ayuda a contribuir para que la contaminación se reduzca un poco y las personas que se dedican a recolectar el plástico se ganen unos pocos pesos.

