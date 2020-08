A casi dos años del cierre de la casa diurna en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Desde el año 2018 la casa diurna de Salvador Alvarado ha dejado de funcionar y los abuelos que acudían a ella ahora deben buscar otro pasatiempo.

Gabriela López Iribe, directora del DIF Salvador Alvarado, aseguró que se requiere de la asistencia mínima de ocho adultos mayores para poder que funcione, pero que ellos deben llegar a la casa diurna por sus propios medios, porque para el Sistema DIF es mucha responsabilidad el tener que llevarlos y regresarlos.

Aseguró que pese a que ya hace algún tiempo que esta casa no ha funcionado, el tema de la pandemia les afectó aún más para la reapertura de este lugar, ya que como en ella se atiende a personas de la tercera edad, se corre el riesgo de que se contagien por COVID-19.

Dijo además que como entran y salen, no quieren correr el riesgo de que dentro de la casa diurna llegue a haber algún brote.

López Iribe señaló que ellos están abiertos a seguir atendiendo a los abuelos pero ya que haya condiciones para poder recibirlos.

La directora del DIF también dejó muy en claro que los abuelos deberán buscar la forma de poder asistir a la casa diurna por su propia cuenta, debido a que el camioncito que los llevaba y los traía está fuera de servicio debido a que se descompuso y presentó problemas mecánicos. Cabe mencionar que las piezas que requiere no se han podido encontrar, por lo que el camión está inoperable.

“Los hijos o familiares de los abuelos deberán llevarlos hasta la casa diurna porque ya no habrá camión, además de que éramos el único municipio que contaba con este servicio. Ya no se les podrá proporcionar, porque además de que ya no está funcionando, ésta era una responsabilidad muy grande para el DIF, porque el camión no estaba adecuado para ellos y además ya estaba muy deteriorado, lo que ponía en riesgo la vida de los señores de la tercera edad.”

Por otro lado, destacó que las instalaciones de este lugar se encuentran en buenas condiciones y que se restauró la mayor parte, pero que aún quedan algunos espacios que requieren de un trabajo mínimo.

Explicó que el horario era de las 08:00 a las 14:00 horas, pero que es posible que éste se modifique para que salgan a las 15:00 horas.

“El horario deberá de modificarse para que ellos puedan salir una hora más tarde, pero primeramente deberán de reunirse ocho para poder seguir ofreciendo el servicio que brinda la casa diurna”, dijo la directora del DIF, Gabriela López Iribe.