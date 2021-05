A chocolate le gusta viajar al aire libre por la ciudad de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- ‘Chocolate’ es el nombre del viral perro que circula por las calles del municipio de Salvador Alvarado y Mocorito arriba del cofre o en el techo de un carro, hecho particular que ha llamado la atención de los curiosos no solo del municipio y otros estados, sino de otros países, porque se hizo viral en redes sociales y cruzó fronteras.

Este peculiar perrito lleva un pasado un poco triste, ya que hace cinco años fue rescatado por la familia Sánchez González, quienes lo encontraron abandonado al costado de la ahora planta potabilizadora de agua, en el antes conocido Parque de la Paz, desde entonces se ganó el corazón de la familia y ahora vive en un ambiente de amor, incluso se ha convertido en parte de la familia, porque es un perro obediente y con hazañas únicas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue después del rescate del perrito que la familia empezó a notar que cada vez que encendían el carro el perrito se subía al cofre de éste, situación que los desconcertó, pero que con el paso de los años se convirtió en algo normal, ya que el perro viajaba bajo esa comodidad, observando todo a su paso.

Este can de color café no solo transita en el cofre o techo del carro, sino que también duerme y come arriba de él, sus dueños aseguran que posiblemente tiene miedo de ser abandonado de nuevo.

Su familia comenta que el perro viaja sobre el carro por voluntad propia y no forzado, ya que le gusta disfrutar del paisaje. Aseguran que en su transitar van despacio, cuidando siempre de que no se haga daño, y cuando pueden lo suben dentro del auto.

Leer más: Resguardarán bienes muebles ante el proceso electoral en Salvador Alvarado