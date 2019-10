A cinco años de prohibición de chatarra en escuelas

Guamúchil, Sinaloa.- A cinco años de la actualización de la ley que prohíbe la venta de productos chatarra en las escuelas de todos los niveles, se visitó algunas escuelas primarias para conocer cómo se aplica. En la visita a escuelas primarias de Salvador Alvarado se pudo confirmar qué alimentos y productos se ofrecen en la cooperativa escolar y cuáles productos chatarra han sido eliminados.

En la visita realizada a escuelas primarias se encontró que en dichos planteles no se venden productos chatarra, pero se estima que algunos no han acatado esta ley. En este proceso iniciado legalmente desde el año 2014, la indicación fue no vender refrescos, chamoy y aquellos productos considerados nocivos para la salud de los niños. En estas tienditas se sustituyó la chatarra por alimentos nutritivos. Una de las directoras informó que se ofrece un desayuno distinto todos los días, que in-cluye sándwiches, tortas, aguas naturales, fruta, entre otros.

El control que se lleva cada año es a través de un oficio que les exhorta a cuidar los alimentos que se brindan a los niños. Reconoció que hay días que son libres, donde se permite el consumo de comida chatarra, como en la venta en kermeses, el Día del Niño y posadas. En otros de los planteles la directora comentó que lo que se pretende es que los niños coman saludable.

Señaló que los primeros productos que se eliminaron fueron el chamoy, refrescos, frituras y dulces: “El chamoy se retiró por la irritación que produce; después el refresco. Los niños siguen reclamando, y las ventas en las tienditas escolares han bajado, pero el detalle es que en la casa está la falta de cultura”.

La figura encargada de supervisar que no se vendan estos productos es el Consejo Escolar de Participación Social, que crea un comité y se asigna a una persona para supervisar la alimentación saludable y qué es lo que se está vendiendo en las escuelas.

El jefe de Servicios Regio-nales del Évora, Lizandro Sillas López, informó que los directivos de los planteles de educación básica le dan un seguimiento al programa. Respecto a la estrategia que se sigue, no solo es al interior, sino al exterior del plantel.

Se trabaja en regular la venta de ambulantes en la vía pública, que venden productos chatarra. Estamos apoyándonos con el Ayuntamiento”.

Se estima que el impacto ha sido en la prevención de la obesidad infantil, pero el problema sigue presente en el hogar, por lo que el llamado es a los padres de familia para que contribuyan a la labor que se realiza desde la escuela para mejorar la salud de los niños.