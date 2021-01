A ciudadanos de Salvador Alvarado se les complica encontrar un empleo

Guamúchil, Sinaloa.- Uno de los principales sueños al egresar de la universidad es conseguir empleo, pero lamentablemente se torna un poco difícil, pues no es una tarea nada fácil y menos en estos tiempos de pandemia. Debido a que las posibilidades de encontrar un empleo disminuyen, es mucha la juventud de Salvador Alvarado que se encuentra desempleada actualmente, ya que existe mucha demanda de la sociedad por querer estar empleados.

Para constatar esto se llevó a cabo un sondeo entre algunos profesionistas egresados del porqué aún no están laborando, donde se pudo confirmar que son muy pocas las oportunidades de poder llegar a encontrar una oportunidad de lo que uno estudia en este municipio, donde muchos optan por salir a otros lugares en busca de éste.

Francisco Duarte, egresado de Contabilidad, manifiesta que no es nada fácil poder conseguir trabajo. “He ido a diferentes empresas a pedir empleo y dejar mi solicitud y currículum, donde la mayoría al realizarme la entrevista correspondiente siempre piden experiencia, donde no se puede generar ésta si no se da oportunidad de ser empleado”, menciona.

Por otro lado, la joven Amanda Tirado expresa que tiene cuatro años de egresada y hasta el momento no ha podido conseguir un empleo relacionado a su profesión, determinando que cada vez se torna más difícil conseguir un trabajo.

Una opinión más al respecto fue la del joven Alejandro Camacho, concordando con las respuestas anteriores, donde dijo que lo mejor es irse a vivir a otro estado donde haya más posibilidad de poder encontrar lo que anhela.

Por otro lado, la hoy egresada, Juana Esparza, con especialidad en Nutrición desde hace seis años, exclama que se dio por vencida buscando trabajo como nutrióloga y actualmente se encuentra en busca de un empleo, porque a donde ha llevado su currículum le piden cuál ha sido su experiencia, lo cual complica que encuentre rápidamente un empleo, dado a que no se le ha dado la oportunidad.

Valentina Leyva, quien está a punto de concluir sus estudios, manifiesta sentirse temerosa por la situación que están pasando muchas personas, lo que la pone a pensar que podría pasar por la misma situación. “Realmente tengo miedo de cuando salga no encontrar o batallar mucho, porque no es justo que no se nos dé la oportunidad cuando ya varios años estuvimos luchando por terminar la carrera satisfactoriamente, sin embargo, muchas empresas no lo toman en cuenta y se quedan con empleados que tienen muchos años en vez de buscar mentes nuevas”, comentó.

Para finalizar, por todo lo anterior podemos concluir que desde algunos años atrás hasta el día de hoy para los jóvenes egresados se torna muy difícil poder encontrar un trabajo, por lo que la mayoría toma la decisión de salir de su lugar de origen en busca de alguna oportunidad mejor, en donde se corroboró que el 100 por ciento opina que es demasiado difícil encontrar un trabajo.

Cabe mencionar que día a día se ve más la dificultad de emplearse y más en sus profesiones, por ende, muchas personas optan trabajar en cualquier parte que saben que no tiene nada relacionado con lo que lucharon.

