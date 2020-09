A cuatro meses de ser reubicados, familias de Guamúchil tienen una nueva vida

Guamúchil, Sinaloa.- Los techos de lámina, la falta de luz eléctrica y el temor a inundarse con cada temporada de lluvias son ahora recuerdos. Así es la nueva vida de las familias reubicadas al fraccionamiento Linda Vista, en Guamúchil.

Guadalupe Sauceda y José Torres Ramírez viven bajo un techo de material y con servicios públicos de los que carecían en su antigua casita de lámina de fierro, en la colonia Pedro Infante. Ahora viven una nueva vida desde hace más de cuatro meses, al ser reubicados a un fraccionamiento donde se construyeron viviendas a los damnificados.

Son una de las 22 familias que resultaron afectadas por las inundaciones del 2018 en Guamúchil. Eso pasó a ser un mal recuerdo qué contar, al ser reubicados al fraccionamiento que fue construido a través de un programa gubernamental.

Pero a pesar de que ahora la pareja de adultos mayores vive más segura y cómoda, no olvidan su antigua casita de lámina donde vivieron por más de ocho años.

En la visita al fraccionamiento Linda Vista, dos de las familias que se encontraban en sus nuevos hogares expresaron que nunca imaginaron tener una casa de material y con todos los servicios, ya que en la zona de riesgo donde vivían no contaban con electricidad.

Guadalupe Sauceda y José Torres Ramírez, adultos mayores, manifestaron vivir más cómodos y que a pesar de que la vivienda es un espacio reducido, están viviendo el sueño de tener una casa de material. Otro de los reubicados, Jesús Antonio Vázquez, manifestó que esto les ha cambiado la vida.

Guadalupe y José viven en la vivienda con el número 42. Curiosamente es el mismo número que tenía su antigua casita, pero aquí ya no hay riesgo. “Está mejor, cómo no, más cómodo. Mi casa era de lámina de cartera, nunca pude hacer mi casa de material, somos muy pobres, muchacha. Gracias a Dios a nosotros no se nos metió tanto el agua como a los demás, pero estábamos en zona de riesgo”, comentó Guadalupe Sauceda.

Su esposo recordó aquel trágico mes de septiembre de 2018, cuando quedaron atrapados por la calle Sarabia con las torrenciales lluvias. “Vivimos ocho años, no tuvimos por mucho tiempo agua, y la luz nunca la tuvimos. El presidente ya nos la iba a poner pero con las inundaciones ya no se pudo. Ahora la vida es otra”, expresó José Torres.