A la alza la violencia familiar en el primer trimestre del año

Guamúchil, Sinaloa.- El estado de Sinaloa registró, en el primer trimestre del año, una disminución en diversos delitos, como el homicidio doloso en un 5.8 por ciento, robo de vehículo con un 17.7 por ciento, incluso se tuvo una baja en el tema de los feminicidios, pasando de ocupar los lugares 24 o 25 a nivel nacional, a llegar al 26 en el primer trimestre y el lugar 27 en marzo, de acuerdo con la medición del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar.

Sin embargo, el funcionario detalló que en el tema de la violencia familiar se sigue manejando una tendencia a la alza, y aunque no es un porcentaje elevado, sí es algo mayor de lo que normalmente se tiene.

Ocampo Alcántar destaca la participación del Gobierno del Estado, Direcciones de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General del Estado, así como las instancias de prevención, cuyo trabajo ha influido en un proceso de recuperación de la confianza hacia las autoridades, lo que también ha provocado que más gente se anime a denunciar, “porque no hay que olvidar que las cifras que nosotros tenemos que se deben de cuantificar son las denuncias, pero también es importante detallar que la violencia familiar tiene un alto índice de cifra negra”.

Respecto al periodo de aislamiento por COVID-19, señala que se temía un incremento porque se ha venido manejando a la alza durante varios meses y una de las preocupaciones era que ocurriera lo mismo que en países como China e Italia, que se detectó un incremento del 100 y 200 por ciento en este tipo de casos, pero aun cuando a nivel nacional sí existe un repunte de llamadas al 911 para denunciar violencia familiar, en Sinaloa prácticamente no se tienen elementos para asegurar que hayan repuntado en este periodo; “seguimos teniendo en promedio más o menos las mismas llamadas, que son de 30 a 35 al día con respecto a este evento tan particular, no existe un repunte, por lo menos no tenemos elementos para poder decir que existe un repunte en el tema del número de llamadas como sí existe a nivel nacional”, señala.