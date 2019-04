A la baja el analfabetismo en la región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Gracias al trabajo duro que el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) ha realizado en la región del Évora, con el objetivo de ayudar a que las personas de edad avanzada culminen sus estudios, se han implementado varios programas educativos que permiten que en la región del Évora disminuyera considerablemente el rezago educativo, donde Salvador Alvarado tiene el 5.5 por ciento, Angostura 3.5 y Mocorito 6.9 en analfabetas.

Los resultados fueron en gran parte satisfactorios debido al buen rendimiento que dio la institución.

Manuel Vinicio León Leyva, coordinador del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA), declaró que en la región del Évora los índices de analfabetismo son bajos, por tal motivo dio a conocer que el municipio de Salvador Alvarado cuenta con un porcentaje del 2.5, siendo uno de los municipios que cuentan con menos rezado educativo. Asimismo el municipio de Angostura cuenta con el 3.5 por ciento, y por último Mocorito con un 6.9, lo que deja una buena impresión hacia el trabajo realizado por el ISEA, así como de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, quien ayudó con algunos programas para que las personas de la tercera edad tuvieran la oportunidad de recibir la educación básica escolar.

Sin duda este proyecto de la universidad complementó a que estos resultados fueran aún más favorables.

León Leyva informó sobre el programa Bandera Blanca, señalando que los estándares internacionales marcan que cuando en un país o estado se encuentra una población menor del 4 por ciento de personas analfabetas, es posible levantar bandera blanca.

Señaló que Sinaloa cuenta con un porcentaje de 3.8, por lo que está en condiciones de levantar Bandera Blanca.

Puntualizó que los 18 municipios, todos tienen diferente índice de analfabetismo, pero todos están por debajo de los 2 dígitos, lo que significa que todos están por debajo del 10 por ciento de analfabetismo. A pesar del buen resultado que se obtuvo en el presente año, el ISEA seguirá trabajando en la búsqueda de estas personas con la finalidad de ayudarles a mejorar su nivel educativo, así como para enseñar a leer y a escribir a quienes presentan un rezago grave.

El estado de Sinaloa está en condiciones para levantar bandera blanca, per aún no hay una fecha estipulada para realizar dicha actividad, ya que se requiere que las autoridades del INEA se programen y se coordinen para llevar a cabo el gran acto que esperan desde hace tiempo y no ha llegado.