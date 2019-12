A la fuerza entran a sembrar las tierras de La Ilama

Angostura, Sinaloa.- Dado a que el ciclo agrícola ya se les estaba pasando, los del grupo contrario a los manifestantes que tienen meses acampados en un predio en disputa no aguantaron más tiempo y tal y como se lo habían advertido a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez en una reunión sostenida en días pasados, hoy cumplieron su palabra y a la fuerza metieron maquinaria para empezar a establecer sus cultivos.

El líder de los manifestantes, Sidronio Montoya Castro, comenta que es ilegal lo que están haciendo el grupo de "los mayos" y del "Pitón" debido a que existe un amparo girado por un juez donde se decreta que el polígono en disputa, correspondientes 945 hectáreas, no debe de ser tocado por ninguna de las partes hasta que se decrete el veredicto final.

Montoya Castro manifiesta que sus integrantes no evitaron que entrara la maquinaria de los contrarios debido a que venían resguardadas por varias patrullas de la Policía Estatal y un gran convoy de vehículos particulares, pero actuarán con forme la ley, pues están infringiendo lo que ya se había establecido precisamente para evitar conatos violentos y que las cosas pasaran a mayores.

Cabe mencionar que cuando el grupo de "los mayos" y del "Pitón" se reunió con la alcaldesa Aglaeé Montoya, ellos le solicitaron buena seguridad policiaca porque el tiempo se les estaba terminando y ya después no iban a poder sembrar, es por ello que si los del grupo de Sidronio Montoya no cedían, ellos se iban a meter a sembrar topara lo que topara, y si se presentaba algún percance mayor iba ser culpa de la propia alcaldesa por no atender lo que se le pedía, pues ella es la encargada de mantener a toda costa la paz y tranquilidad en el municipio.

Hace escasos tres días, en representación del superdelegado, Jaime Montes, Alfonso Páez visitó el campamento de los manifestantes para tratar de llegar a un acuerdo y les propuso que se les iba a otorgar 115 hectáreas de terreno para que se las repartieran en los 156 beneficiados que vienen en la sentencia resolutoria, pero esto no fue aceptado, pues las personas quieren cuatro hectáreas mínimo, cosa que el representante de Jaime Montes no les pudo resolver ni asegurar que iba a ser el planteamiento.

Como ninguna de las dos partes cede a las condiciones que se plantean, los del grupo de "los mayos" y del "Pitón" no quisieron esperar más tiempo y ya están con toda su maquinaria pesada preparando las tierras para sembrar.