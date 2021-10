¿Y los pacientes? CFE deja sin servicio a Cruz Roja delegación Guamúchil

Sinaloa.- Tan increíble como suena pero cierto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin el servicio de energía eléctrica a la Delegación de Cruz Roja Guamúchil esta mañana.

Lo que se conoce por el momento es que al parecer no se cumplió con el pago correspondiente y no se llegó a un convenio.

Por lo que el personal arribó a las instalaciones y, supuestamente después de visitar la oficina de la coordinadora administrativa Rosa Isela Parra, se procedió al corte de la luz y solamente avisó al personal de lo ocurrido. Y que posiblemente les podrían restablecer el servicio pero no se aseguró nada.

Se complican finanzas

Al parecer esto es resultado de que las finanzas en la Delegación se están complicando porque no solamente no se logró pagar el recibo de la luz sino que están pendientes también algunos pagos al personal. Se pudo conocer que también una de las ambulancias está detenida por qué no cuenta con gasolina.

Leer más: A los jóvenes asesinados al sur de Culiacán, los "levantaron" en la 5 de Febrero

Histórico

De acuerdo a la información recabada esto algo histórico porque el personal que tiene muchos años trabajando nunca había vivido esta lamentable situación.