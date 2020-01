A poco tiempo de inaugurarlo dañan el parque de inclusión

Angostura, Sinaloa.- Lamentablemente el vandalismo hace de las suyas en el parque de inclusión Ariel Camacho, de Angostura, al dañar uno de los juegos que son exclusivos para personas con capacidades diferentes.

Ante esta situación, Mónica Beatriz Angulo Armenta, directora del Instituto Municipal de Atención a Personas con Capacidades Diferentes en el Ayuntamiento, comenta que el juego de carrusel fue el más dañado, pero a la brevedad posible se mandará reparar por parte de las autoridades municipales que encabeza la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.

“Nosotros le pedimos a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes de secundaria y preparatoria, que hagan conciencia del acto que están haciendo dado a que este parque no es para ellos.

De igual manera se están tomando cartas en el asunto con Seguridad Pública para que realicen constantemente rondines de vigilancia por el lugar, de ser posible todas las tardes para prevenir el vandalismo.

Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de traer cosas para mejorar los diferentes sectores del municipio pero así no se puede, es por ello que le pedimos a la sociedad que nos ayude a mantener en buen estado este parque de inclusión que se tiene y que además es el único que hay en Angostura para personas discapacitadas que también tienen derecho a divertirse.

Si desafortunadamente se sigue presentando este problema de daños en los juegos pues no sabemos qué vamos a hacer, además que merecemos equidad y así no se logrará, por eso le pedimos a la gente que por favor respete más los espacios de inclusión, ya que vamos empezando con este proyecto de los parques y no nos queremos desanimar luego luego.

Este parque está al aire libre y por tal motivo queda a disposición de todos, pero de igual manera cada quien sabe el espacio que tiene y por lo tanto debe de haber respeto. No lo podemos cercar, mucho menos enllavarlo porque entonces sí se presentaría un problema con la persona o el niño discapacitado que quiera hacer uso de sus juegos, no los tendría a disposición. El que va a destrozar el juego lo ha a hacer a como esté”, señala Mónica Beatriz Angulo.