A sus 87 años trabaja para sobrevivir

Guamúchil, Sinaloa.- A sus 87 años de edad, el señor Jesús María Higuera Higuera debería estar en su hogar recibiendo las atenciones que necesita una persona de su edad. Pero él es uno de los tantos vendedores ambulantes de la tercera edad que se pueden ver a diario ganarse el pan en alguna de las banquetas del centro de la ciudad de Guamúchil.

Desde muy temprano, el señor ya está ganándose la vida. Con su famoso grito “¡llévele, nopales!”, atrae a la gente a las afueras de un conocido supermercado. Sobre los “carritos del súper” es donde expone su mercancía, ya que por su avanzada edad no puede estarse agachando.

Y afortunadamente, la empresa le ha permitido usar dicho espacio para ofrecer las bolsitas de nopales, mazos de ejotes, calabacitas y hasta paquetes de tortillas de harina para obtener un mayor ingreso.

En las afueras de una conocida tienda, vende su mercancía / Fotografía: EL DEBATE

“Por cada bolsa de nopales me tocan cinco pesos, porque me los traen para que los venda, y así me ayudo yo. A veces vengo ganando 40 pesos al día”, cuenta el señor, quien tiene una notoria dificultad para caminar.

Al preguntarle cómo le hace para trasladarse desde la colonia Primero de Mayo hasta el centro, comentó que se viene en camión muy temprano.

Además, contó que no tiene hijos porque nunca se casó, por eso que no cuenta con más apoyo que el de la familia que le trae la verdura para salir adelante cada día.