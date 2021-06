Abby López Espinoza recibe la constancia como regidora de Mocorito

Mocorito Sinaloa.- Acompañada de José Alfredo López Castro, familia y autoridades del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como de Rosa Esther Duarte, Blanca Valenzuela y Melina Ahumada Espinoza; Abby Veneranda López Espinoza recibió la constancia de representación proporcional que la acredita como regidora del Ayuntamiento de Mocorito por el periodo 2021 2024.

“Con mucha responsabilidad, asumo el compromiso de representar a los miles de ciudadanos mocoritenses que confiaron en las y los candidatos del PRD seremos una oposición responsable que siempre estará para darle impulso a todo lo que aporte al desarrollo de nuestro municipio, pero seremos una férrea oposición contra toda acción que no tenga el interés de mejorar las condiciones de vida de los mocoritenses”, comentó López Espinoza.

Por su parte José Alfredo López Castro dijo sentirse agradecido por la oportunidad que le brindo el PRD para contender en busca de la presidencia municipal.

“Aún y cuando los resultados no nos favorecieron y no pudimos obtener el triunfo, me quedo con la experiencia de vida y la satisfacción de tener ahora una gran familia la familia amarilla donde ahora tenemos un gran capital humano para seguir trabajando para ayudar a Mocorito y los que menos tienen”, dijo el ex candidato a la alcaldía.

