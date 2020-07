Abogado dice que alcalde no ha gestionado el pago de expolicías de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Los ex policías del municipio de Mocorito aún no tienen respuesta de parte del Ayuntamiento y el abogado Enrique Román Gastélum, expresó que ellos hicieron una contrapropuesta con el ánimo de llegar a un acuerdo para que se les pagara un 70 por ciento.

Afirmó que ellos cuentan con documentos donde comprueban que el presidente no ha realizado ninguna gestión al Estado por presupuestar el pago a pesar de que el presidente ha tenido conocimiento de que esto es obligatorio.

El presidente municipal, Guillermo Galindo Castro no ha hecho gestión alguna para pagar o abonar esta cuenta”.

Señaló que Jaime Angulo, tesorero municipal, no cree correcto tener que pagar la cantidad que dicta la sentencia.

“El tesorero no vio a bien que nosotros estamos reclamando las prestaciones en un 70 por ciento desde que ellos entraron a trabajar hasta la fecha y yo le comento que si viene la sentencia y es por eso que le estamos reclamando un 70 por ciento de lo que dicta la sentencia pero el tesorero me dice que están de acuerdo en pagarle 70 por ciento desde el 2015 que se le despidió hasta esta fecha”, comentó.

Ante esta situación el tesorero, Jaime Enrique Angulo, quedó formalmente de hacer una contrapropuesta para el día sábado 11 de julio al ahogado defensor de los ex elementos de Seguridad Pública y Transito Municipal, pero no hubo una respuesta.

Detalló que la situación sigue donde mismo y que el Ayuntamiento no ha dado solución así como tampoco el Abogado que defiende los intereses del Ayuntamiento.

“El abogado está durmiendo en sus laureles porque yo creo que no le ha dado ni respuesta a Jaime y por eso él no me ha dado respuesta a mi”, citó.

